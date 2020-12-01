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THY seyahat şartlarını açıkladı

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "Sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olanlar uçuş belgeleri ile havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebilir." denildi.

Türk Hava Yolları (THY), sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olanların uçuş belgeleri ile havalimanına ulaşımlarını gerçekleştirebileceğini bildirdi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hafta sonları, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleri ile havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler." dedi.

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