AjansHaber.com.tr Gündem THY resmen açıkladı!

THY resmen açıkladı! 1 Haziran'a kadar durduruldu

Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran'a kadar Rusya çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin durdurulduğunu duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kararın resmi makamlarca alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Nisan ile 1 Haziran 2021 tarihleri arasında Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferler durdurulmuştur. Bu süre boyunca Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında, karşılıklı olarak haftada iki sefer icra edilecek olup uçuşlarınız hakkında güncel bilgiler için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için işlemlerinizi, 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden, satış ofislerimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İstanbul'da duraklarda insan seli
Seyahat kısıtlamasında 'özel araç' detayı
Gazeteci Erciş'ten CHP'li Faik Öztrak'a zor soru!
CHP'li başkanın oruçla imtihanı!
Sevinçleri kursaklarında kalacak!
İnkâr ettiği vakfın arazisini satışa çıkardı
Van Gölü'ne oy yağmuru