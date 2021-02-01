THY, İsrail uçuşlarını durdurdu

İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlarını 31 Ocak’a kadar geçici olarak durduran Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 8 Şubat’a kadar uzattığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’de koronavirüs önlemleri kapsamında yayınlanan notam süresinin 8 Şubata kadar (7 Şubat 21:59 Utc) kadar uzatıldığı belirtildi.