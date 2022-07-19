THY ile Vietnam Hava Yolları arasında iş birliği mutabakatı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, THY ve Vietnam Hava Yolları'nın, İngiltere’de 18 Temmuz'da başlayan Farnborough Havacılık Fuarı'nda ikili ilişkileri güçlendirmek adına bir mutabakat bildirisi imzaladığı belirtildi.

Bunun ülkeler arası uygun bağlantılar oluşturmanın yanı sıra Vietnam, Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu bölgeleri arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilere de ivme kazandıracağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İmzalanan bildiriye göre, Türk Hava Yolları ve Vietnam Hava Yolları, yolcu ve kargo taşımacılığında halihazırdaki iş birliklerini Hanoi/Ho Chi Minh City - İstanbul arasındaki uçuşlarda codeshare (kod paylaşımı) ortaklığı üzerinde çalışarak genişletecek. Bu sayede misafirler, her iki hava yolunun ağında yeni destinasyonlar keşfetme seçeneğine sahip olacak. Ayrıca 2023'te yürürlüğe girmesi beklenen codeshare ortaklığının kargo taşımacılığı alanında daha fazla iş birliği imkanlarına zemin hazırlayacağı öngörülüyor."

"İki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine hizmet edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukçu, pandeminin havacılık sektörüne getirdiği krizin etkilerinden kurtulurken hava yolları arasındaki iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun tekrar farkına vardıklarını söyledi.

Vietnam Hava Yolları ile hem kargo hem de yolcu alanlarında genişleyen iş birliğini oldukça önemsediklerini ifade eden Konukçu,"Ortak hedef ve beklentimiz, ilişkileri birçok alanda zenginleştirmek ve misafirlerimize daha fazla alternatif sunmaktır. Türk Hava Yolları olarak bu düşünceyle iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine hizmet edecek bir mutabakat bildirisi imzaladık." ifadelerini kullandı.

Vietnam Hava Yolları Genel Müdürü Le Hong Ha ise Türk Hava Yolları ile iş birliğini sürdürmekten ve genişletmekten büyük memnuniyet duyduklarını anlatarak, "İki bayrak taşıyıcı arasındaki iş birliği yolcularımıza büyük faydalar sağlayacak. Vietnam, Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu bölgelerindeki havacılık bağlantılarını, ekonomik ve kültürel ilişkileri perçinleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.