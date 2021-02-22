AjansHaber.com.tr Ekonomi THY zirvedeki yerini korudu

THY günlük 596 uçuşla birinci oldu

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları, Avrupa zirvesindeki yerini bırakmadı. THY, 15-21 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 596 uçuşla rakiplerini geride bıraktı. THY'yi 366 günlük uçuşla Air France takip etti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 15-21 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 596 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 366 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 262 uçuşla Wideroe, 4. sırasında 249 uçuşla Pegasus Havayolları yer aldı.

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