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THY deprem bölgesine 4 bin 99 ton yardım malzemesi taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere düzenlediği kargo seferleri ile 4 bin 99 ton insani yardım malzemesi taşıdı.

 

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kargo seferlerimiz ile deprem bölgesine insani yardımları ücretsiz ulaştırmayı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar, 64 kargo uçağı ile 4 bin 99 ton insani yardım, deprem bölgesine götürüldü. Yurt dışından 952 ton insani yardım kargosu Türkiye'ye getirildi." ifadelerini kullandı.

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