THY, Avrupa'nın devlerini geride bıraktı!

Türk Hava Yolları, Avrupa'nın milli havayolları arasında ikinci sırada yerini aldı.

Gün geçtikçe büyüyen ve yolcuların konforuna büyük önem veren Türk Hava Yolları, Avrupa'nın dev havayolu şirketlerini geride bıraktı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise konuya ilişkin açıklama yaparak, verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekşi, "Avrupa'daki 10 büyük havayolu arasında 2'nci olmak; bayrak taşıyıcılar arasın 1'nci olmak ülkemiz açısından çok güzel.

THY, pandemi öncesi seviyeleri aylık bazda 2022 yaz aylarından itibaren aştı.

Ülkemiz ve şirketimiz ile gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.