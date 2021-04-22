Thodex'in hesapları bloke edildi

MASAK, kripto para şirketi THODEX'in finansal kuruluşlarındaki hesaplarına bloke koydu. MASAK tarafından THODEX ve yöneticisi hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kripto para piyasası vurgun iddialarıyla sarsıldı. İnternet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıktığı iddia edildi. Borsanın kapanmasıyla mağdur olan yatırımcı sayısının 391 bin olduğu öne sürüldü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurularının ardından Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de yurt dışına çıktığı öğrenildi. Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği belirlendi.

Gizlilik, arama ve el koyma kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın koordinesince yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gizlilik kararı alındı.

MASAK devrede

MASAK ise dün itibarıyla harekete geçti. Thodex firmasının Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan tüm hesaplarına bloke konuldu.

Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter'dan yaptığı açıklama ile iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Birkaç gün içinde Türkiye'ye geri dönüş yapacağını söyledi.

Özer şirkete siber saldırı gerçekleştirildiğini, kendisinin de birkaç güne Türkiye'ye döneceğini söyledi.