Thodex'in CEO'suna kırmızı bülten!

Kripto para borsasıThodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talep edildi. Öte yandan devam eden soruşturma kapsamında 68 kişi gözaltına alındı, 16 kişi de aranıyor.

Kripto para borsası Thodex hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Şirketin kurucu ve yöneticisi olan Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten talep edildi.

78 GÖZALTI KARARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 62'sini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Firari 16 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.