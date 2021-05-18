Thodex soruşturmasında 3 kritik isimden biri yakalandı

Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında aranan bir şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan kişinin şirketin finans bölümünde çalışan Rana Azap olduğu belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şirketin sahibi Faruk Fatih Özer dışında 3 şüpheli daha aranıyordu.

Bu isimlerden biri de finansman bölümü çalışanı Rana Azap'tı. Polis düzenlediği operasyonla Azap'ı gözaltına aldı.

Yaklaşık 400 bin mağdurun olduğu Thodex soruşturmasında Thodex'in yazılımcısı Oral Çınar ve şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer de aranıyor.