Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolar kripto parayı yurt dışına nasıl kaçırdı?

Son dönemin popüler yatırım aracı kripto parada 2 milyar dolarlık vurgun iddiası var. Türkiye merkezli kripto para alım-satım şirketi Thodex'in internet sitesi bakım gerekçesiyle kapatıldı, kurucusunun da yurt dışına çıktığı öğrenildi. Şikayet üzerine savcılık soruştuma başlattı. Peki Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolar değerindeki kripto parayı yurt dışına nasıl çıkardı? İşte soğuk cüzdan denen o yöntem...

Kripto Para Cüzdanı Nedir?

Kripto para cüzdanı ya da diğer bir deyişle dijital cüzdan, kısaca açık ve gizli anahtarları yöneten uygulamalar olarak tanımlanır. Kripto para cüzdanlarının içinden en popüler olanı Bitcoin cüzdan olarak biliniyor. Kripto para birimlerinin alım ve satım işlemlerinin yapılabilmesi için, kripto para cüzdanına ihtiyaç bulunmaktadır. Kripto para cüzdanlarının üretilme amacı, kripto paraları içinde bulundurmak değil, kripto paralara erişimin sağlanması için gereken gizli anahtarların saklanmasıdır. Yani cüzdan aslında dijital paraları değil, bu paraların varlığını ispatlayan verileri depolar. Hesabın içindeki mevduata ulaşmak ya da farklı bir hesaba para gönderme işlemlerini gerçekleştirebilmek için gizli ve açık anahtarlar kullanılmaktadır. Açık ve gizli anahtara sahip olunmadığı taktirde hesaptaki mevduatla işlem yapılması söz konusu değildir. Bahsi geçen anahtarlar, özel şifreleme standartları ile birbirlerine bağlıdırlar. Özel anahtar bilgisi ile açık anahtar verisine ulaşabilme olanağı bulunmaktadır fakat açık anahtar bilgisi ile gizli anahtar bilgisine ulaşmak mümkün değildir. Kripto para cüzdanlarının çevrimiçi ve çevrimdışı özelliklerine göre Sıcak Cüzdan(hot wallet) ve Soğuk Cüzdan(cold wallet) olarak sınıflandırılır. Sıcak cüzdanlar; mobil cüzdanlar, masaüstü cüzdanlar ve online cüzdanlar olmak üzere üçe ayrılır. Soğuk cüzdanlar ise; kağıt cüzdanlar ve donanım cüzdanlar olmak üzere ikiye ayrılır.



Soğuk Cüzdan Nedir?

Bitcoin soğuk cüzdan, Bitcoin ve diğer altcoinleri saklamak için kullanılan çevrimdışı cüzdan olarak adlandırılır. Açık ve gizli anahtarlar oluşturmak için rastgele sayı üreticileri kullanan fiziksel, elektronik cihazlar, donanım cüzdanlardır. Kağıt cüzdanlar ise üzerinde açık ya da gizli bir anahtarın QR kodu şeklinde yer aldığı fiziksel belgedir. Soğuk cüzdanlarda internet bağlantısı bulunmamaktadır, böylelikle cüzdan siber saldırılara, yetkisiz erişime ve diğer güvenlik açıklarına karşı daha dayanıklı haline getirilir. Soğuk cüzdanlarda bulunan bakiyelere ancak özel anahtarı bilen kişiler erişebilir.