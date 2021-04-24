Thodex CEO'sunun Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Milyonlarca dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Whatsapp grubundan şirket çalışanlarıyla sabaha kadar yazışmayı sürdürdüğü, “Korkmayın, panik yapmayın, her şey normale dönecek. Sizi mağdur etmeyeceğim” dediği iddia edildi.

Yaklaşık 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer’in, yatırımcıların paralarını nasıl aldığı ise henüz netleşmiş değil.

Hürriyet’te yer alan habere göre, uzmanlar konu ile ilgili bazı tahminlerde bulunuyor. Buna göre yatırımcıların aldığı kripto paralar aracı kuruluşun veri merkezinde saklanıyor. Thodex de kripto paralara yatırım yapmak isteyenler hizmet veren bir aracı kuruluş konumunda.

Burada da yatırımcılar kripto para almak için Thodex’e fiziki para yatırıyor. Yatırılan paralar aracı kurumun banka hesabında toplanıyor. İşte bu nokta bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre bu hesaplara yatırılan fiziki ya da kripto paralar şirket insiyatifine bırakılmış oluyor. Özer'in de bu boşluktan faydalanarak yatırımcıların paralarını kendi hesabına aktardığı ve aldığı paralarla yurt dışına kaçmış olabileceği iddia ediliyor.