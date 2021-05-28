The New York Times günah çıkarttı: İsrail'in katlettiği çocukları manşete taşıdı

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Gazze ve Kudüs'te düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli sivil şehit oldu.

Söz konusu saldırılarda öldürülen çocukların fotoğrafları, bugün ABD medyasında yer aldı.

"Onlar sadece çocuktu"

Ülkenin önde gelen basın kuruluşlarından The New York Times, "Onlar sadece çocuktu" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı.

"Doktor, sanatçı, lider olacaklardı" ifadelerinin yer aldığı haberde, ölen çocukların hikayelerine yer verildi.

İsrail'in dilini kullandılar

Saldırıların yaşandığı dönemde öldürülen Filistinliler için "öldü" ifadesiyle algı çalışması yapan gazete, ölen İsrailliler için ise "öldürüldü" ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'e destek veren ünlülere linç kampanyası

The New York Times, son olarak, işgalci İsrail'in katliamlarına açıkça tepki gösteren Filistin asıllı Amerikalı model kardeşler Gigi ve Bella Hadid ile İngiliz şarkıcı Dua Lipa'yı hedef alan ilana tam sayfa yer vermesiyle gündeme gelmişti.

Yeni Şafak