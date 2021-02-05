Teyit.org 'Aşağıya bak' yalanına böyle sahip çıktı
Avrupa Birliği ve büyükelçilik fonları tarafından desteklenen Teyit.org adlı internet sitesi; yalan bir haberi doğru olarak haberleştirdi.
Teyit.org adlı internet sitesi; 1 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediğini iddiasının doğru olduğunu savundu.
Avrupa Birliği ve büyükelçilik fonları tarafından desteklenen Teyit.org adlı internet sitesi; yalan bir haberi doğru olarak sunduğu ortaya çıktı.
YALANI DOĞRU OLARAK SUNDU!
Teyit.org adlı internet sitesi; 1 Şubat tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediğini iddiasının doğru olduğunu savundu.
POLİSİN UYARDIĞI EYLEMCİ ÜZERİNDEN HABERİ HAZIRLADI
Teyit.org adlı internet sitesi; 3 Şubat tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Polis ne dedi: 'Aşağıdan' mı, 'Aşağıya bak' mı? Polis memurunun doğrudan hedef aldığı kişiye ulaştık. Bize şunları söyledi: 'Bana karşıdan gelerek önce 'Aşağıdan', göz göze geldiğimizde ise 'Aşağıya bak' dedi" iddiasında bulundu.
YOL TV VE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN AÇIKLAMASINI GÖRMEZDEN GELDİ, POLİSİN GÖRÜŞÜNÜ DE ALMADI!
Teyit.org adlı internet sitesi; görüntüyü kamuoyuna duyuran ve görüntülerde "Aşağı bak" ifadesinin olmadığını açıklayan YOL TV ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını görmezden geldi.
Teyit.org adlı internet sitesi; görüntülerde yer alan güvenlik görevlisiyle de görüşmedi. Söz konusu sitenin polisin uyardığı eylemci üzerinden haber yapması dikkat çekici bulundu.
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