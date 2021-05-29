Tevfik Göksu'dan İBB yönetimine sert sözler: Hiçbir alanda yoksunuz peki paralar nerede?

AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimiyle ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Tevfik Göksu, İBB yönetiminin çevre düzenlemesinden sosyal yardımlara, gençlere yönelik projelerden engelli vatandaşların hizmetlerine kadar birçok kalemde beceriksizlik yaparak sürekli olarak şehri geriye götürdüğünü söyledi.

Sert eleştirilerine devam eden Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, şehri 'Küresel Şehirler Endeksi'nde İstanbul, 8 sıra birden geriye düşerek 34. sıraya gerilettiğini dile getirip, "Korkarım ki dönem sonuna kadar İstanbul’umuzu yaşanmaz bir şehir hâline getirecekler" dedi.

'HİÇ BİR ALANDA YOKSUNUZ PEKİ PARALAR NEREDE?'

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetimini ‘beceriksizlik’le suçladı. Göksu, “CHP’li İBB yönetimi İstanbul’u yönetmeyi beceremiyor ve geriye götürüyor. İstanbul’un geleceğini yok ediyor. Siyasi etik ilkelerine aykırı davranarak nankör bir yönetim anlayışı sergiliyor” dediği İBB yönetiminin engellilerden gençlere, sosyal yardımlardan yeşil alana kadar İstanbul’u her alanda geriye götürdüğünü ileri sürdü.

Göksu, bütçenin bu kalemlere ayrılmamasını eleştirerek, “Bütçeyi nereye harcadınız? Paralar nerede?” diye sordu.

YEŞİL VE AÇIK ALAN HEDEFLERİNİN YANINDAN GEÇEMEDİLER

İBB yönetiminin çevre ve yeşil konusunda da tam olarak acziyet içinde olduğunu aktaran Göksu, yeşil ve alan açık alana dair yönetimin hedeflerinin çok altında kaldığını belirtti.

Göksu, hedefleri ve gerçekleşen rakamları şu sözlerle paylaştı:

“Yeşil ve açık alan sistemi geliştirme çalışması: Hedef yüzde 65, gerçekleşen yüzde 5. Yeni yapılan yeşil alan miktarı hedef 4.005.000 metrekare, gerçekleşen 1.692.812 metrekare. Dikilen ağaç sayısı hedef 100.000, gerçekleşen 34.328. 2020 senesinde yapılan ilave bisiklet yolu miktarı 0. Bu arada söküp atılan, bakamayıp çürümeye terk edilen o güzelim dikey duvar bahçelere ve diğer peyzaj alanlarına değinmiyorum bile. Bu arada söylemeden geçmeyelim. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğümüz 2020 yılında İstanbulumuza 2.363.608 adet ağaç dikmiştir. Ancak bir soru sormak istiyorum. İki senede toplamda yaklaşık 123 Milyar 679 Milyon TL konsolide bütçe kullandınız. Bu paraları buraya harcamadıysanız paralar nerede?”

'ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİ HER ŞEYDEN MAHRUM ETTİLER'

Engelliler ile alakalı da İBB yönetiminin 2018 ve 2020 kıyaslamasına bakıldığında sadece geriye gittiğini vurgulayan Göksu, “2018 senesinde konuşma engellilere 3.437 seansterapi hizmeti verilmişken, 2020 senesinde bu 1.470’e gerilemiştir. 2018 senesinde 14.287 engelli birey psiko-sosyal eğitim desteği almışken, 2020 senesinde bu sayı 7.476 olarak gerçekleşmiştir. 2018 senesinde 769 seans meslekî kişisel gelişim eğitimi verilmişken, 2020 senesinin gerçekleşmesi ise 0’dır. Burada da sormak istiyorum, iki senede harcadığınız 123 Milyar 679 Milyon TL’yi engelli vatandaşlarımız için de harcamadıysanız paralar nerede?” şeklinde konuştu.

'BÜTÇEYİ SOSYAL YARDIMA BİLE AYIRMAMIŞLAR'

Sosyal yardım konusunda bütçenin yüzde 15’ini kullanma yetkisi olmasına rağmen İBB yönetiminin yüzde 2’sini kullandığını söyleyen Göksu, şu şekilde konuştu:

“Burs veriyoruz” diyerek yeri göğü ayağa kaldıran bu yönetim, eğitim yardımlarını yüzde 15 seviyesinde düşürmüştür. 2018 senesinde 89.574 öğrenciye eğitim desteği yapılmakta iken bu sayı 2020 senesinde 78.797’ye düşmüştür. 2018 senesinde 6.498 kişiye ev eşyası yardımı yapılmış iken 2020 senesinde bu sayı 815’e düşmüştür. Ev eşyası yardımını yüzde 88 azaltmıştır. Yine bu yönetim, sosyal konuta ayıracak para bulamamış ama 2020 senesinde 21 adet yeni lojman almıştır. Eee, tabii ki parti örgütünden işe aldıkları yeni yöneticiler için lojman gerekli değil mi? Diğer taraftan sayın başkan pandemi sürecinde 618 milyon 890 bin TL sosyal yardımda bulunduğunu söylemiş fakat denetim komisyonu raporunda bunun 262 milyon 942 bin TL olduğu görülmektedir. Görüldüğü gibi bütçe sosyal yardımlara da harcanmamış. O hâlde paralar nerede?”

'GENÇLİĞE VE KÜLTÜRE YAZIK ETTİLER'

İstanbul’un gençlik ve kültür altyapısının da İBB yönetimi tarafından geri götürüldüğünü dile getiren Göksu, “2018’de 14 olan eğitim merkezi sayısı 2020’de 11’e düşmüştür. 2018’de 212 olan İSMEK merkezi sayısı 2020’de 163’e düşmüştür. 2018’de 17 olan kültür merkezi sayısı 2020’de 14’e düşmüştür. 2018’de 22 olan kütüphane sayısı 2020’de 21’e düşmüştür. 2018’de 60 olan spor tesisi sayısı 2020’de 52’ye düşmüştür. Kültür merkezlerini, eğitim merkezlerini kapatmışsınız. Peki bütçeyi nereye harcadınız? Paralar nerede?” diye sordu.

'İSTANBUL'U 8 SIRA GERİLETTİLER'

Uluslararası istatistiklerde de İBB’nin İstanbul’u gerilettiğini belirten Göksu, “Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ‘Küresel Şehirler Endeksi’nde İstanbul, 8 sıra birden geriye düşerek 34. sıraya gerilemiştir. Korkarım ki dönem sonuna kadar İstanbul’umuzu yaşanmaz bir şehir hâline getirecekler” dedi.