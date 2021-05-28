"Tevfik Göksu konuşurken trafoya kayıp atlar mı girdi?"

İBB'nin sorumluluğunda bulunan kayıp atlara vurgu yapan Sayan, "Sayın başkanımız kürsüde konuşma yaparken kayıp atların trafoya girmesinden dolayı konuşması yarım kaldı…#KayıpAtlarTrafoda" ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi’nin Mayıs ayı oturumunda AK Parti İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun söz aldığı sırada salonda elektrikler kesildi ve Göksu’nun konuşması yarıda kaldı. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Göksu, “Hakikatleri duymaya CHP alışamadı. Önce yayın sonra elektrikler kesildi. Ama bilmiyorlar ki, yayınları kesmekle, elektrikleri kesmekle bizim sesimiz kesilmez. Biz milletimizle gönül bağı kurmuşuz.” ifadelerini kullandı.

Göksu'nun konuşmasının yarım kalmasına ilişkin bir paylaşım da Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan geldi. Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İBB tarafından satın alınan ve daha sonra kayıplara karışan atlara vurgu yaptı.

"KAYIP ATLAR TRAFODA..."

Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Sayın @mt_goksu başkanımız kürsüde konuşma yaparken kayıp atların trafoya girmesinden dolayı konuşması yarım kaldı…#KayıpAtlarTrafoda"

NE OLMUŞTU?

Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. Söz konusu atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimine yetki verilmişti. Ancak İBB yönetiminin sorumluluğunda farklı yerlere gönderilen yüzlerce atın sırra kadem bastığı ortaya çıkmıştı.