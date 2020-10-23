TEV ve KAHEV güçlerini birleştiriyor

Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), koronavirüs salgınında virüse yakalanıp hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için el ele verdi. Bu işbirliği ile birlikte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin çocukları TEV ve KAHEV kanatları altında eğitim hayatlarına devam edecek.

Eğitime gönül vermiş birkaç kadın hekim tarafından 2017 yılında temelleri atılan ve bugün yurdumuzun her köşesinde, eğitimin her alanında yardım faaliyetlerini binlerce kadın tıp doktoru ve diş hekimi üyesinin çalışmalarıyla sürdüren Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) ile Türkiye'nin en köklü eğitim vakıflarından biri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV) koronavirüs salgınında virüse yakalanıp hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için güçlerini birleştirdi. Eğitim hayatlarının sekteye uğramaması ve hayallerinin yarım kalmaması amacıyla harekete geçen KAHEV ile TEV’in iş birliği sayesinde sağlık çalışanlarının tüm Türkiye’ye emanet kalan çocukları, eğitim hayatları boyunca bu iki güzide vakfın kanatları altında olacak.

Salgın sürecinde en ön saflarda virüse karşı savaşırken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına minnet duygularını ifade edebilmek için el ele veren iki kurum, ayrı ayrı başlattıkları “Korona Kahramanlarına Vefa Fonu” ve “Emanetiniz, Emanetimizdir” projelerini birleştirerek, bu süreçte ebeveynlerini kaybeden çocuklara birlikte destek olma kararı aldı. TEV ve KAHEV, ülke genelinde sahip oldukları geniş ağın yanı sıra sahaya yakınlıkları, yüksek organizasyon kabiliyetleriyle ihtiyaç sahiplerinin anında yanında olmaları ve en önemlisi de ülkenin geleceği olan genç nesli, eğitim yolculuklarında yalnız bırakmayan çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

“KAHEV ile iş birliği içinde olmaktan çok mutluyuz”

Konu özelinde açıklamada bulunan Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Yıldız Günay, Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) tam 53 yıldır eğitimde fırsat eşitliği adına üstüne düşen görevleri yerine getirmek için çalıştığını, pandemi sürecinin başından itibaren virüse yakalanarak vefat eden sağlık çalışanları çocuklarına eğitim desteği vermek için faaliyetlerini gayretle yürüttüklerini belirterek, "Türk Eğitim Vakfı (TEV) olarak koronavirüsün dünya ve ülkemizdeki yayılım haberlerini dikkatle takip etmeye devam ediyoruz. TEV Ailesi olarak bu olağanüstü günlerde öğrencilerimizin kesintisiz eğitim desteği alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu farkındalıkla da bizim için sevdiklerini arkada bırakarak bu mücadelenin ön saflarında yer alan ve maalesef virüs sebebiyle hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanları kahramanlarımızın çocuklarının eğitimleri yarım kalmaması için hızlıca harekete geçerek ‘’TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’’nu başlatmıştık. Korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek çağrımıza Türkiye’nin her yerinden ve her kesiminden duyarlı vatandaşlarımız büyük hassasiyet gösterdi. Şimdi, bizim gibi tüm eforunu ihtiyacı olan gençlerin eğitimine destek vermek için sarf eden Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’nın (KAHEV) aynı amaca hizmet eden kıymetli girişimleri “Emanetiniz, Emanetimizdir” projesiyle “Korona Kahramanlarına Vefa Fonu” burs projemizi birleştirerek, beraberce çocuklarımızın eğitim hayatlarında yanında olacağız. Eğitimde fırsat eşitliğine inanan ve çocuklarımızın çok yönlü gelişimini sağlamaya çalışan bir vakıf olarak ayrıca TEV Akademi, TEV Mentorink, staj – iş, yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans imkanlarıile bu iki vakfın kanatları altındaki öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

“Hep birlikte bize emanet edilen çocuklara sahip çıkacağız”

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Tülin Pınar Eser ise yaptığı açıklamada, “KAHEV üyesi kadın hekimler olarak, ülkemizi etkisi altına alan COVID- 19 pandemisine karşı mücadelemizi, canımız pahasına, en ön saflarda vermeye devam ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok sağlık emekçilerini tehdit eden bu salgın nedeniyle, aralarında çok değerli hocalarımızın da olduğu, birçok çalışma arkadaşımızı kaybetmekten dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. KAHEV Ailesi olarak, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının çocuklarını emanetimiz olarak görüyoruz. Toplum sağlığı için canını veren çalışma arkadaşlarımızın geride kalan çocukları için geçtiğimiz Nisan ayında başlattığımız ‘Emanetiniz, Emanetimizdir’ kampanyasına, camiamız başta olmak üzere toplumun her kesiminden gösterilen büyük ilgi, bizi fazlasıyla duygulandırdı. KAHEV’li kadın hekimler olarak, sahada olmamızın da verdiği avantajla, pandemide vefat eden tüm çalışma arkadaşlarımızın çocuklarına ivedilikle ulaşmış ve ihtiyacı olanların hepsine de eğitim desteği vermeye başlamış bulunmaktayız. Şimdi gücümüzü, aynı kapsamda çalışmalar gerçekleştiren Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birleştiriyoruz. Bu yeni güç birliği ile de salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte bize emanet edilen çocuklarımıza sahip çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

İki kurumdan ortak mücadele...

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), Türkiye'nin her bölgesinde okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik burs faaliyetleri yürütüyor. Aynı zamanda bursiyerlerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapıyor, kütüphanelerden atölyelere, çeşitli laboratuvarlardan kitap yardımlarına kadar eğitimin farklı alanlarında da destek sağlıyor. Türk Eğitim Vakfı ise Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şube ve bursiyer ağıyla geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukların eğitim hayatlarında yanında olmayı amaçlıyor. TEV Doğal afet, acı olay gibi milletçe acısını yaşadığımız olaylarda zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına da burs veriyor.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) hakkında:

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 250 bin yurt içi ve iki bin yurt dışı bursu sağladı. Eğitime katkılarını 30 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) hakkında:

Bir sosyal medya platformunda, 2017 yılında buluşan birkaç kadın tıp doktoru ve diş hekiminin, maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan her yaş grubundan öğrenciye destek vermesiyle başlayan iyilik hareketi, çok kısa zamanda önemli bir büyüklüğe ulaştı ve 2018 yılının son günü “KAHEV – Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı” olarak resmileşti. Türkiye’nin kültürel, bilimsel ve soysal gelişimine hizmet vermek amacıyla faaliyetlerini devam ettiren KAHEV, öğrencilere düzenli burs sağlamanın yanı sıra devlet okullarına kütüphane ve laboratuvar kurulumu, okul yenilemeleri, kırtasiye yardımları gibi çok sayıda eğitime destek projesini hayata geçirmektedir. Yaklaşık 25 bin kadın hekimin de dahil olduğu çok sayıdaki gönüllü ve destekçisi ile faaliyetlerini büyük bir hızla devam ettiren KAHEV, bu yönüyle de Türkiye’nin en büyük kadın hareketlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.