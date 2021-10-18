Tetikçi zannettiği kuryeyi vurdu! Darp görüntüleri ortaya çıktı!

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. Çiğ köftecide kurye olarak çalışan A.Y. (19), motosikletiyle sipariş için gittiği adresi bulamadı. Sokakta adresi aradığı sırada A.Y., Cuma A.'nın yanından 2 kez motosikletiyle geçti.

İddiaya göre, Cuma A., kurye A.Y.'yi husumetlilerin tetikçisi zannederek tabanca ile 4 el ateş açıp yaya olarak kaçtı. Kurşunlardan biri A.Y.'nin ayağına isabet etti. Yaralanan A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Cezaevine gönderildi

Polis tarafından yakalanan Cuma A., emniyetteki ifadesinde, kuryenin husumetlileri tarafından gönderilen tetikçi olduğunu iddia etti. Adliyeye sevk edilen Cuma A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ay önce çekilmiş

Öte yandan Cuma A.'nın daha önce bir kişiyi darp ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Cuma A.'nın bir kişiye peş peşe tokat attığı, yere düşen kişinin yüzüne vurduğu ve darp edilen kişinin ise herhangi bir karşılık vermediği görülüyor. Yaklaşık 3 ay önce çekilen görüntülerin Cuma A.'nın arkadaşları tarafından saniye saniye kaydedildiği belirtildi.