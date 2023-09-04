Teslim olan teröristin ifadesi ortaya çıktı!

Mehmetçik'in mücadelesi ile kenara sıkışan terör örgütü çözülmeye devam ediyor.

Sözde yönetici kadrolarından örgüt mensuplarına kadar hepsi tek tek sarı torbaya girerken, kaçacak delik bulamayan teröristler de güvenlik güçlerine teslim oluyor.

Bunlardan biri de Batman'da yaşandı.

Teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi

Terör örgütüne katılanlar ve aileleriyle birlikte sürdürülen çalışmalar sonucunda 2003’te Batman’dan terör örgütüne katılan ve hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan arama kaydı bulunan erkek örgüt mensubunun, Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Açıklamada, 2023’te Batman Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda ikna edilip teslim olması sağlanan örgüt mensubu sayısının 8’e ulaştığı kaydedildi.

"Yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağlıyorlar"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, teslim olan teröristle yapılan görüşmeye de yer verilerek, şöyle denildi:

Örgüt mensubu ile yapılan ilk görüşmede; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından çeşitli vaatlerle kandırılarak terör örgütüne katıldığını, örgütün yaşı küçük çocukları kandırarak örgüte katılmalarını sağladığını, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını, örgüt içerisinden çok defa kaçmaya teşebbüs ettiklerini fakat örgüt tarafından yakalanarak aylarca tutsak kaldığını, aç-susuz bırakıldığını, zor koşullara rağmen sonunda örgütten kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu fakat örgütün yapacağı işkence ve verecekleri infaz gibi ağır cezalar ile aç-susuz bırakılacaklarından korktuklarını, ailelerin de çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini, örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde söylediği beyanların hiçbirinin doğru olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevlilerinin kendisini çok sıcak karşıladıklarını, vermiş olduğu bu karar nedeniyle çok mutlu olduğunu beyan etmiştir.