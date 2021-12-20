Tesla bebek dünyaya geldi
ABD'nin Philedelphia eyaletinde, arabada doğum sancısı tutan kadın, otomatik pilotta giden bir Tesla araçta bebek dünyaya getirdi.
Philedelphia Inquirer'de yer alan habere göre, Yiran Sherry ve Keating Sherry çifti, çocuklarını anaokuluna götürürken Yiran Sherry'nin doğum sancıları başladı.
Yoğun trafikte araçlarının içinde beklemek zorunda kalan Sherry çifti hastaneye yetişemeyeceklerini fark etti. Keating Sherry, Tesla marka aracı otomatik pilota alarak navigasyon sistemini hastane için ayarladı.
Yiran Sherry, navigasyona baktığında trafik nedeniyle hastaneye ulaşmalarına daha zaman olduğunu gördüğünde bebeği dışarı itmeye karar verdiğini aktardı.
Hastane yolunda bebeğini doğurduğunu anlatan Yiran Sherry, bir hemşirenin gelip bebeğin göbek bağını kestiğini söyledi.
Hastane çalışanları arabanın içinde dünyaya gelen bebeğe 'Tesla bebek' adını verdi.
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