'Teşkilatın, eniştemin numarasını verin' demişti!

Denetim yapan polislerin maske takmadığı için idari işlem yapmak üzere durdurarak kimliğini istediği Cihan Aksu (27) isimli motorlu kuryenin, “teşkilatın numarasını gönderin bana, eniştemin numarasını gönderin bana” şeklinde sözleri sosyal medyada gündem olmuştu. Olayın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cihan Aksu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cihan Aksu'nun Tuzla'da Covid-19 denetimi kapsamında 19 Eylül günü motorlu bisiklet üzerinde durdurularak, idari işlem yapmak için kendisinden kimlik istendiği anlatıldı.

"Sen zor kullan o zaman görüşürüz"

Kimliğini vermeyeceğini söylemesi nedeniyle zor kullanılacağı uyarısı sonrası idari ceza uygulayacaklarını söyleyen polis memurlarına görevlerini engelleme amaçlı “sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin” dediği aktarıldı.

eniştemin numarasını gönderin bana acil 😁 pic.twitter.com/wK7p9Fo7oi — Şecâat (@___SECAAT__64__) September 23, 2020

'Teşkilatın numarasını eniştemin numarasını gönderin' demişti

İddianamede, Cihan Aksu'nun o an aklına gelen kardeşini aradığı telefon görüşmesinde “teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin” sözleriyle tehdit ettiği ve polislere direndiği kaydedildi.

5 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Savcılık, Cihan Aksu'nun “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cihan Aksu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

"Eniştem Gebze'de servis şoförüdür"

Cihan Aksu ifadesinde “Eniştem Gebze'de servis şoförüdür. Ben o anda kendimi yalnız hissettim. Annem ve babam da köyde olduğu için aile büyüğüm olarak eniştem aklıma geldi ve onun numarasını istedim. Teşkilattan kastım ise aile içindeki yakın dostlarımdır. Bu teşkilatın ikisi kardeşim diğer üç kişi ise mahalle arkadaşlarımdan oluşan beş kişilik bir gruptur” demişti.