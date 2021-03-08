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Teşkilat'a Türk SİHA'sı damga vurdu

Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) konu alan TRT 1'in yeni dizi Teşkilat'ın ilk bölümündeki SİHA sahnesi nefesleri kesti.

TRT 1 ekranlarında merakla beklenen yeni dizi 'Teşkilat'ın ilk bölümü yayınlandı. Dünyadaki benzerleriyle yarışacak ölçüdeki yeni dizi ‘Teşkilat’ta heyecan patlamasına neden olan sahneler yaşanırken, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarından esinlenerek hazırlanan Türk SİHA'sı sahnesi damga vurdu.

Dizinin ilk bölümü büyük ilgi gördü

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı ‘Teşkilat’ın ilk bölümü, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Dizi ayrıca sosyal medyada da gündem oldu.

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