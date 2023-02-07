TESK'den bölgeye ekmek sevkiyatı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 81 ilde bulunan Fırıncılar Odaları başta olmak üzere il ve ilçelerdeki fırınların ekmeklerini bölgeye göndermek için karar aldıklarını söyledi.

Bölgede doğalgaz ve elektrik olmadığı için fırınların ekmek üretemediğini anlatan Palandöken "Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı gibi ilgili Bakanlıklarımızla koordineli olarak başta ekmek, su gibi acil ihtiyaçlar için önemli bir lojistik destek sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.



Bölgeye sevk edilen ekmeklerin "vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere güvenlik güçleri önemli bir efor sarf ediyor. Hem Federasyon başkanları hem de TESK’in imkanları ile aynı zamanda STK’ların temsilcileri de dün bir araya gelmek suretiyle diğer ihtiyaç maddeleri dayanıklı tüketim malları, battaniye, ocak gibi ihtiyaçların karşılanması ile ilgili en önemlisi de ekmek ihtiyacının karşılanması ile ilgili problemakşam itibariyle çözülecek" diye konuştu.