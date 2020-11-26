Terörle mücadelede son durum

İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü bildirdi.

Bakan Soylu, bu yılki operasyonlarda 809 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişinin ihraç edildiğini, 14 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin kişinin görevlerine iade edildiğini bildirdi.

Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldığını bildirdi.

Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişi gözaltına alındı, 96 bin kişi de tutuklandığını açıkladı.