Teröristlerin telsiz konuşmaları deşifre oldu

Harekata uçarbirliklerle komandolar ve bordo bereliler indirildi. Edinilen bilgiye göre; operasyona 5 bin asker katılırken, bin 200 kadarı bordo bereli... Teröristlerin tüm kaçış güzergahlarının tutulduğu, birçok teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılıyor. Öte yandan çaresiz kalan teröristlerin telsiz konuşmaları da deşifre oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Bir gece ansızın' mottosuyla dün gece Metina'ya havadan ve karadan harekat başlattı. Harekata özel kuvvetler ve komandolar katıldı. Uçarbirlik destekli harekat 100 kilometre genişliğe yayılmış durumda. Metina'nın dışında Avaşin,Basyan, Zap ve Kandil de harekatın hedefindeki noktalar olarak gösteriliyor. Terör hedefleri F-16, OBÜS'ler ve SİHA'larla ateş altına alınırken, birçok terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kaçış yolları da, saniye saniye izleniyor ve ateş altına alınıyor. Köşeye sıkışan teröristlerin örgütün sözde yöneticileri ile bağlantı kurmaya çalıştığı ve telsizden son durumu bildirdiği aktarılıyor. Teröristlerin telsiz konuşmaları da deşifre edilmeye başlandı.

'BİR GECE ANSIZIN' METİNA...

TSK, hava ve kara gücü ile dün gece yarısı ansızın Metina'ya girdi. Bombardıman altına alınan bölgeye uçarbirlikler ile özel kuvvetler ve komandolar indirildi. Bordo bereler ve mavi bereler teröristlerle sıcak temasa girerken, temizlenen bölgelere yerleşiyor.

2 tabur bordo bereli askerin bölgede olduğu, sayının 1200 olduğu öğrenildi.

OPERASYON 100 KM ALANA YAYILDI

Terör örgütü PKK'nın Metina, Avaşin, Basyan, Zap ve Kandil'deki hedeflerine yönelik operasyonun 10 bin hektar yani 100 kilometre alana yayıldığı, bazı kritik noktaların ele geçirildiği öğrenildi.

SİHA'LAR, F-16, OBÜSLER ATEŞİ KESMİYOR

Gece yarısından itibaren süren operasyona Diyarbakır'daki 8.Anajet Üssü'nden F-16 destek veriyor. F-16'ların biri inmeden diğeri destek için harekete geçiyor. Olağanüstü F-16 hareketliliğine yerli ve milli İHA ile SİHA'lar da destek veriyor. OBÜS'ler de hedefleri tek tek vuruyor. Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genel Kurmay Başkanı yönetiyor.

TERÖRİSTLERİN TELSİZ KONUŞMALARI

Operasyonda teröristlerin kuşatıldığını ve çaresiz halde oldukları belirlendi. Teröristlerin telsiz konuşmalarının deşifre olduğunu öğrenildi.

Elde edilen bilgiye göre, teröristler sözde yöneticilerine, "Her yerden asker geliyor. Sıkıştık, her yerden ateş açıyorlar" seslendiği ortaya çıktı.