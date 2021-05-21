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Teröristlerin inleri yerle bir edildi

'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarında tespit edilen mağaranın, içindeki mühimmat ile kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hâle getirildi" denildi.

Paylaşımda, kullanılamaz hale getirilen mağaranın görüntüleri de yer aldı.

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