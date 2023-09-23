Teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi!

Mehmetçik, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

İçeride ve dışarıda terör örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, "Girilemez" denilen mağaralara giriyor.

Yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mehmetçik'in, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

"Terör yuvalarına kilit vuruyoruz"

Son olarak bölgede başarılı bir operasyona imza atıldı.

MSB, "Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!" ifadelerinde bulundu.

Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.