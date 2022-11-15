Teröriste de teröre de teröre yol açana da lanet olsun

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan Kılıcdaroğlu terörün insanlık suçu olduğunu herkesin teröre karşı ortak tavır takınmak zorunda bulunduğunu söyledi.Teröre de teröristlere de teröristlerin yolunu açanlara da lanet olsun" dedi.

CHP lideri "Pazar günü İstanbul'da tüm milletimizi derinden sarsan, üzen bir terör saldırısı yaşandı. Ben Avcılar Belediyesinin yaptığı bir toplantıdaydım. Tören sırasında haber geldi. 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Birileri bunları sayıdan ibaret sanıyor olabilir ama bunlar anne, baba, evlat, amca, dayı. Her birisinin ayrı hayalleri vardı. Allahtan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. yılı. CHP olarak Türkiye’den KKTC’ye, orada yaşayan soydaşlarımıza en içten sevgilerimizi gönderiyor ve bayramlarını kutluyoruz. Kıbrıs’ın bu süreçte farklı bir bağımsız kurum olarak ortaya çıkmasından hepimiz son derece mutluyuz. Kıbrıs Harekatı’ndan sonra kimsenin burnu kanamadı. KKTC güçlenerek yoluna devam ediyor. Merhum Bülent Ecevit’i, Erbakan’ı, Fazıl Küçük’ü ve Rauf Denktaş’ı sevgiyle, saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde eğiliyorum. Semerkant’ta bir toplantı var. Türk Devletleri Teşkilatları Zirve Toplantısı. KKTC de bu toplantıda gözlemci olarak bulunuyor. Öncellikle bu sürecin başlamasından son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim.

Kaçak çayları yakacağım

Siyaseti şöyle okumak lazım. Siyaset ne için yapılır? Benim bildiğim siyaset toplumun var olan sorunlarını çözmek için yapılır. Sorunların adalet içinde çözülmesi lazım. Siyasetin zenginleşme aracı olmadığını, yolsuzluk yapma aracı olmadığını, yakınlarını devletin kilit noktalarına getirmek gibi bir düşünce siyasette olmaması gerektiğini hep ifade ettim. Genel Başkanlık yaptığım süre içinde toplumun en zayıf halkalarıyla işbirliği yapmaya, sorunlarını çözmeye çalıştım. Taşeron işçileri buna örnektir. Çaykur’un 9 bin 300 mevsimlik çalışanı var. ‘Bizim sorunumuzu kim dile getirecek’ diye soruyorlar. Rize’ye, Rizelilere, 9 bin 300 mevsimlik işçiye sesleniyorum. Senin sorununu çözecek kişinin adı Bay Kemal’dir. Bunu unutma. Rizeliler belki unuttu ama Bay Kemal asla unutmaz. Kaçak çayları Rize Meydanı’nda yakacağım.

Mert olacaksınız, oyunuzu vereceksiniz

Tek şey istiyorum. Sandığa gittiğinizde, ‘Benim sorunumla kim ilgilendi, kim çözme sözü verdi’ diyeceksiniz oyunuzu ona göre kullanacaksınız. Mert olacaksınız, oyunuzu vereceksiniz. Bay Kemal gelecek sorunu çözecek. Öğretmenler aynı şekilde. Yok ücretli, yok sözleşmeli... Hiç endişe etmeyin. Orman köylüleri ile ilgili özel bir açıklama yapacağım. Onlara vaatlerimi tek tek sıralayacağım. Sizin sorunlarınızı tereyağından kıl çeker gibi çözeceğim.

20 yıllık iktidarında AKP bir fabrika yaptı mı? Bir gübre fabrikası, bir şeker fabrikası, bir çimento fabrikası? Allah rızası için bir tane yaptı mı? Yapmaz çünkü AKP'nin tepesindeki, tefecilere hizmet için görevlendirilmiş bir kişidir."

Sarayı dinleme

Şehit yakınları ve gaziler arasındaki ayrımcılık. Şehit yakınları, gaziler arasında ayrımcılık olur mu? Ayrımcılık yapanlar vatansever değildir. 15 Temmuz şehit ve gazileri için 2 bin 600 liralık ödeme 4 bin liraya çıkarıldı. Diğerleri için neden verilmiyor? Sorun varsa adres belli. CHP. Bu konuda 15 kanun teklifi verildi. En çok kanun teklifi verilen CHP’li vekiller. MHP’den de 3-5 arkadaş teklif vermiş. MHP Genel Başkanı’na sesleniyorum. Eğer Türkiye’nin bu sorununu çözmek istiyorsan, şehit ve gazilere saygılıysan bu kanunu getir parlamentodan oy birliği ile çıkaralım. ‘Saray izin vermiyor’ diyebilirsin. Saray'ı dinleme, Kılıçdaroğlu’nu dinle. Saraydan kendini kurtar, niye emrine giriyorsun. Gerçek anlamda milliyetçi parti CHP’dir.

Yeni Akit'e tepki

Bu bir aparat. Toplumun kucaklaşmasını istemeyen, kin ve öfke kusan, her şeyden bir şeyler yapmaya çalışan, sarayın beslemelerinin oluşturduğu bir aparattır bu. Bu aparat ve bu aparatı kullananlar çok iyi bilsinler. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi terör örgütünün pusu kurduğu kişidir. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi başka bir terör örgütünün saldırı planladığı kişidir. Bu fotoğrafa koyduğunuz kişi 'bir terör örgütünü bitirme planı yapıyor' diye utanmadan, sıkılmadan suçladığınız kişidir. Bu yalanlarınızın, hedef göstermenizin, beş para etmezliğinizin hesabını sormazsam namerdim.

İstiklal Saldırısı

‘Sınır namustur’ pankartı astık. Her türlü hakaret, küfür geldi. Bunların sınırdan haberi yok, ne olduğunu bilmiyorlar. Sınır bir devletin namusudur. Şimdi utanmadan ‘Bu terörist kaçak yollardan ülkemize girmiş’ diyorlar. Peki biz bunu astığımızda niye hakaret ediyordunuz? Sınırları yol geçen hanına kim döndürdü? Elini kolunu sallayarak teröristler gelecek, İstanbul’a yerleşecek, çalışacak fabrikada, çalışmalar yapacak, bombayı patlatacak, insanlar hayatını kaybedecek ve birileri bunun hesabını vermeyecek. Olmaz. O sınır kapısından bunlar nasıl geçtiler? O sınırı yol geçen hanına kim döndürdü?

Terör bir insanlık suçudur

Terör bir insanlık suçudur. 30-35 yıldır terörle mücadelede ciddi bir yol alınamamışsa, teröristler ellerini kollarını sallayarak geliyorsa bir sorunumuz var demektir. Ülkeyi yöneten zata seslenmek istiyorum: Sen ne iş yaparsın? Maden faciası olur sorumlu yok, tren faciası olur sorumlu yok, terör saldırısı olur yine sorumlu yok, sınırlar yol geçen hanına dönmüş yine sorun yok. Çok açık ve net konuşacağım. Şimdi birileri diyecek ki "Böyle günde siyaset olmaz". Hayır efendim siyaset böyle günler olmasın diye yapılır zaten."