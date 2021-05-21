Teröristbaşı Cemil Bayık: İstihbaratı verenlerin kim olduğunu çözemedik

Terör örgütü PKK'da kahraman mehmetçiğimizin operasyonları sonrasında yaşanan şaşkınlık ve panik zirve yaptı. Terör elebaşlarından Cemil Bayık, "MİT Kuzey Irak’ta çok önemli kadrolarımızı vurdu. İstihbaratı verenlerin kim olduğunu çözemedik" dedi.

Terör Örgütü PKK Pençe operasyonları ile tam anlamıyla kabusu yaşadı. Kahraman mehmetçiğimiz hava ve karada tam abluka sağladıkları terör örgütüne en ağır darbe ve korkuyu yaşatmaya devam ederken üst düzey kritik isimler de bir bir etkisiz hale getiriliyor. Gelen son dakika haberleri ile geçtiğimiz hafta da çok kritik PKK elebaşları etkisiz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI CEMİL BAYIK'TAN SON DAKİKA İTİRAFI

Sabah'ın haberine göre, operasyonlar hız kesmeden devam ederken Terör örgütünün Kandil tepe kadrosundaki en kritik isimlerden olan Cemil Bayık'tan önemli itiraflar geldi. Bayık yaşadıkları zorlukları, hainlerin tepe kadrosunda verilen kayıpları ve sıkışmışlığı anlattı.

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyon, örgüt içinde şok etkisi yaratırken, teröristbaşı Cemil Bayık ile diğer elebaşlarını da her an MİT operasyonuyla öldürülme korkusu sardı. PKK elebaşları yurt içinde ve sınır ötesinde teker teker öldürülmeleri nedeniyle saklandıkları inlerinden çıkamaz hale geldi.

TURUNCU LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

Ayrıca son dakika haberine göre diğer yandan İçişleri Bakanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 19 Mayıs'ta bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Botan eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve terör listesinde 1 milyon lira ödülle "TURUNCU" kategoride aranan Şervan Eğit Muş kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edildi.