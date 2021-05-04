Terörist Karayılan'ın paçası tutuştu

TSK'nın kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik operasyonları, örgütün üst düzey kadrolarını panikletti. Harekât hakkında konuşan terör elebaşı Murat Karayılan, “Hareket olarak risk varsa risk almalıyız, fedakarlık yapmak gerekiyor. Bu savaşa taktiksel değil, stratejik yaklaşılmalı” dedi.

PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, telsizle Metina, Avaşin ve Zap’taki örgüt üyelerine seslendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nin Kuzey Irak’ta başlattığı kara operasyonlarını değerlendiren Karayılan, “Şu an Avaşin'de, Zap ve Metina'da çok anlamlı bir mücadele yürütülüyor. Siyasi ve askeri anlamda çok önemli sonuçları olacaktır. Bu yüzden sıradan bir direniş olmadığını belirtiyoruz. Tarihi bir süreç yaşanıyor ve stratejik bir aşamada veriliyor bu mücadele” dedi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre; Karayılan, “Medya Savunma Alanları’nda savaşı derinleştirerek, gerillayı bölgeden çıkarmak ve o bölgelere yerleşmek istiyorlar. Hem tampon bir bölge yapmak hem de stratejik alanı işgal ederek, Kürt halkının bütün kazanımlarını kontrol altına almak istiyorlar. Böylesi bir durumun yaşanması bölge halkları için de büyük bir tehlike ve tehdittir” ifadelerini kullandı.

"RİSK ALMALIYIZ"

Murat Karayılan, Türk Ordusu bu operasyonlarda başarı elde edemediği takdirde, AK Parti-MHP iktidarının "tamamen yıkılacağını" ileri sürdü. Karayılan, "Yani şu an Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'de devam eden savaş Türkiye'nin de demokrasi savaşıdır. Özgürlük ve demokrasi güçlerinin geleceği de bu savaşa bağlıdır" diye konuştu. "Doğrudur, savaş şu an dağlarda yürütülüyor ama tüm Türkiye ve bölgeyi etkileyecekir" diyen Karayılan, "Bu yüzden herkesin gözü bu savaşta. Arkadaşlarımız da bu savaşın öneminin farkındalar. Yani bu savaş sadece bir bölgeyi savunma savaşı değildir. Halkımızın geleceğinin, varlığının, özgürlüğün ve demokrasinin savaşıdır. Böyle önemli sonuçları var. Bu yüzden bu savaştan zaferle çıkmak istiyoruz. Hareket olarak risk varsa risk almalıyız, fedakarlık yapmak gerekiyor. Bütün arkadaşlarımız kararımızın bu yönde olduğunu bilmelidir. Yani bu savaşa taktiksel değil, stratejik yaklaşılmalı” diye konuştu.

Bölgede 8 gündür çatışmalar yaşandığına değinen PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, çatışmalar esnasında Avaşin'de 4 örgüt üyesinin hayatını kaybettiği, buna karşılık 120'den fazla ise Türk askeri öldürdükleri yalanını söylemekten de çekinmedi.