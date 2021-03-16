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Terörist başının sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist başı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadaki asılsız iddialara yanıt verdi. Başsavcılık, Öcalan'ın hayatta ve sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın bazı sosyal medya hesaplarında öldüğü yönünde asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi. 

Açıklamada, "Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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