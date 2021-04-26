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Teröre 'Şimşek-Yıldırım' darbesi: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesbından, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör temizliği yapan Kahraman Mehmetçik, bölgede PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi."

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