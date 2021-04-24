Teröre 'Şimşek-Yıldırım' darbesi: 460'a yakın hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarıyla video konferansla görüşerek operasyonlara ilişkin talimatlarını verdi.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından bu terör örgütlerine bugüne kadar icra edilen başarılı operasyonların neticesinde ağır kayıplar verdirildiğini söyledi.

"Operasyonlara devam edilmektedir"

Terör örgütü PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyinde bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye, yeniden barınma alanları ve mevziler oluşturmaya devam ettiğine ve TSK unsurlarına karşı bir saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiğine dikkati çeken Akar, şunları söyledi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak kuzeyinden halkımıza, üs bölgelerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 23 Nisan saat 17.40'tan itibaren eş zamanlı olarak Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlatılmıştır. Operasyonlara devam edilmektedir"

"460'a yakın hedef vuruldu"

"Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmış bulunmaktadır. Çok sayıda teröristin de bu operasyon sayesinde etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Müteakiben, Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır"

"Hangi ine girerlerse girsinler teröristleri bulacak ve etkisiz hale getireceksiniz"

"Teröristler için artık kendilerini rahat hissedecekleri güvenli bir yer yoktur. Hangi ine girerlerse girsinler, hangi taşın altına saklanırlarsa saklansınlar, komandolarımız yani sizler teröristleri bulacak ve etkisiz hale getireceksiniz. Kahraman Mehmetçik, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla bu operasyonları da alnının akıyla ve başarıyla tamamlayacaktır. Buna inancımız, güvencimiz tamdır."

"Sizlere kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum"

"Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla, şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Başta operasyona katılan kahraman silah arkadaşlarım olmak üzere şu anda karada, denizde ve havada, zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarımın her birinin alınlarından öpüyor, sizlere kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."​​​​​​​