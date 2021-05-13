Teröre 'Şimşek-Yıldırım' darbesi: 105 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi gece boyunca Şırnak'taki harekat merkezinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti.

Teröristlere 'Pençe' darbesi

Operasyonların planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Akar, 23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Terörle mücadelede kararlılık

Akar, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise toplam 1056 olduğunu açıkladı.

"Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"

Operasyonların Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, sınırlarının güvenliği ve egemenliğine saygılı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Akar, "Bize uzun yıllardır zarar veren, asil milletimizin güvenliğini tehdit eden teröristlerden bahsediyoruz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bunun için çalışıyoruz. Bunun dışında bizim başka bir amacımız yok" diye konuştu.

"Hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi terör belasından kurtarmak bizim temel amacımız"

Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini aktaran Akar, şöyle konuştu:

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Amacımız olabildiğince en az, mümkünse sıfır zayiatla bu bölgenin kontrol edilmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, onların sınırlarımız ve halkımıza risk, tehdit ve tehlike olmaktan çıkarılmasıdır. Bunu yaparken biz Iraklı kardeşlerimizle temas halindeyiz, onlarla bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Teröristlerle mücadelede iş birliğimizi artırmak istiyoruz. Komşularımızın sınırlarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak bir an önce teröristlerin Kandil, Asos, Mahmur, Sincar dahil, buralardan temizlenmesi konularında Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimizi geliştirerek hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi terör belasından kurtarmak bizim temel amacımız."

İsrail zulmüne tepki

Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Akar, "Bu saldırılar insanlık suçudur. Bunlar huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır. İsrail yöneticilerinin bundan süratle vazgeçmesi lazım." dedi.

Akar, saldırılarda şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Son iftarını Mehmetçik ile yaptı

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile ramazan ayının son iftarını Hatay'da hudut kartalları ile yaptı.