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Teröre ağır darbe: 24 saatte 31 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarda son 24 saatte 31 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Son 24 saatte teröre ağır darbe vuruldu. 

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandı. Çatışmada 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde ise 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

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