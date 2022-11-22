Terör saldırısında yaşamını yitiren Ayşenur öğretmen anısına fidan dikildi!

24 Kasım Öğretmenler Günü Hatıra Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, öğrencilerle fidan dikti, fidanlara can suyu verdi.

70 fidanın toprakla buluşturulduğu etkinlikte konuşan Vali Yılmaz, şehit öğretmen Ayşenur Alkan ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, bu etkinlikte öğrencilerle bir araya gelenek fidanları toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "Bu fidanlar, boy verip, çoğalsın orman olsun inşallah." dedi.

Etkinliğe, Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Türkmen Belde Belediye Başkanı Veli Fidan, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK'lı teröristlerce dün Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine atılan havan-roketlerin isabet ettiği Kocatepe İlkokulundaki öğretmen Ayşenur Alkan ile 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.