Terör örgütüne ağır darbe: 9 ayda 979 sığınak imha edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucuları birlikte yürütülen Eren Operasyonlarıyla yurt içinde PKK-KCK terör örgütüne ağır darbe vuruldu.

Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı her geçen gün azalırken, örgütün sığınak, barınak, mağaraları da imha edildi.

Terörle mücadele harekatı oluşturulan yeni konseptle, "Teröristleri bulma ve kaynağında yok etme" stratejisi çerçevesinde, artan teknik ve istihbari yeteneklerle birlikte daha etkin yürütülüyor.

Operasyonlar kapsamında, 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edilerek imha edildi. İmha edilen sığınak, mağara ve yer altı deposu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artış gösterdi.

İmha edilen 979 sığınak, mağara ve yer altı deposunda 81 mayın/EYP, 209 silah, 281 el bombası ve 70 bin 174 mühimmat ele geçirildi.

Geçen yıl Ocak Eylül döneminde ise 649 sığınak, mağara ve yer altı deposunda, 75 mayın/EYP, 163 silah, 202 el bombası ve 51 bin 861 mühimmat ele geçirilerek imha edildi.

Açıklamada, "Terör örgütünü her türlü kaynaktan yoksun bırakarak ininde yok etme anlayışı ve başarıyla devam eden terörle mücadele harekatında, elinde kalan sınırlı imkanların da yok edilmesi ile PKK-KCK Terör örgütünün milletimizin gündeminden tamamen çıkarılması hedefine adım adım yaklaşılmaktadır." denildi.