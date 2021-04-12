Terör örgütünden kaçan 5 PKK'lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 50'ye yükseldi.