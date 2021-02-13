Terör örgütünden kaçan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının terör örgütüne 2006 ve 2014 yıllarında katıldıkları ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle, 2021 içinde sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 25'e yükseldi.