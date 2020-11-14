AjansHaber.com.tr Dünya PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, terör örgütü YPG/PKK'nın, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından birini salıverdiğini açıkladı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK, alıkoyduğu DEAŞ mensubu teröristleri serbest bırakmayı sürdürüyor.

Suriyeli muhalif Kürt oluşumlardan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtasının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2 yıl önce YPG/PKK tarafından alıkonulan DEAŞ elebaşlarından ve sözde "halkla ilişkiler bürosu emiri" Eid Abdülhamid el-Deyri serbest bırakıldı.

Söz konusu DEAŞ mensubu teröristin çok sayıda savaş suçuna karıştığı ifade edildi.

Terör örgütü YPG/PKK, geçen ay, terör örgütü DEAŞ işbirlikçisi olduğu tespit edilen 631 kişiyi serbest bırakmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Başkanlık yarışında Alaska'yı Trump kazandı
Oy pusulaları çöplerden toplanıp çantalara konuldu
Azerbaycan zaferini Türk İHA ve SİHA'larına borçlu
3. dünya savaşının silahları belirleniyor
"Hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya"
Fas ordusu Batı Sahra'da operasyon başlattı
İşgalden kurtarılan Şuşa'da ezan okundu