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Terör örgütü YPG/PKK, Bab'daki sivillere saldırdı: 1 yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzilere obüs atışlarıyla karşılık verdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu Tel Rıfat'tan, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesini hedef aldığı havan saldırılarında bir kişi yaralandı.

YPG/PKK terör örgütü, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçesine bağlı Hazvan ve Süsyan köylerine, işgal altında tuttuğu Tel Rıfat bölgesinden saldırdı.

Sivillerin yaşadığı bölgeler 9 ayrı havan saldırısıyla hedef alınırken, 1 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzilere obüs atışlarıyla karşılık verdi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusunun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Rusya, Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkartmayı taahhüt etmişti.

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