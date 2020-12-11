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Terör örgütü yandaşlarından Almanya'da bir camiye boyalı saldırı

Almanya'da bir camini duvarı ve tabelası, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyayla kirletildi, terör örgütü lehine sloganlar yazıldı.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Offenbach şehrinde bir caminin duvarı ve tabelası, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyayla kirletildi ve terör örgütü lehine sloganlar yazıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Yavuz Selim Camisi'ne sabaha karşı yapılan boyalı saldırı polise bildirildi.

Cami yapılan incelemenin ardından dernek yöneticileri tarafından cuma namazı öncesi temizlendi.

Offenbach DİTİB Yavuz Selim Camisi Başkanı Selim Tunç, sabah 7.00 sularında caminin 6 noktasının sarı, kırmızı ile yeşil renklerle boyandığını ve çirkin ifadelerin yazıldığını söyledi.

"Artan saldırılardan endişe duyuyoruz"

İki yıl önce de camilerine yönelik benzer bir saldırının yapıldığını ve faillerin bulunamadığını aktaran Tunç, "Son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan bizler, cemaatimiz ve üyelerimiz endişe duyuyoruz. Olayın fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Polis camide yaptığı incelemenin ardından tutanak tutarak araştırma başlattığını duyurdu.

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