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Terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG, Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de yine sivilleri hedef aldı. Düzenlenen saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı.

Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı.

Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

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