Terör örgütü PKK'ya Dadaşlar darbesi!

Bir dönem PKK’nın kamp kurduğu Siirt Pervari yakınlarındaki Herekol Dağı terörden temizlendi. Bölgeye yeniden sızmak isteyen terörist grubun yeri önce İHA’larla belirlendi. ‘Dadaşlar’ lakaplı Jandarma Özel Harekat Timleri sıcak temasla 3’ü gri kategoriden 5 teröristi etkisiz hale getirdi

Dadaşlar adıyla bilinen Jandarma Özel Harekât Timleri, Siirt Pervari ilçesi yakınlarında bulunan ve PKK'nın bir dönem kamp alanı kurup saldırılar düzenlediği 2 bin 962 rakımlı Herekol Dağı'nda, bir grup teröristtin varlığını tespit etti. Jandarma İHA'sının da havadan görüntü desteğiyle çemberi daraltarak operasyonu sürdüren JÖH'ler, 2 farklı noktada sıcak temas sağladıkları 5 teröristi etkisiz hale getirdi. 27 Mayıs'ta gerçekleşen operasyonda teröristlerden 3'ünün, gri kategoride aranan, YJA- Star sorumlusu "Beritan Sıla" kod adlı Nahide Timur, "Serhıldan Agiri" kod adlı Dilan İlhan ve "Gever Erdem" kod adlı Emrullah Kırkağaç oldukları tespit edildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI



Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Teröristlerin silahlarının balistik incelemesi ile çantalarındaki bazı elektronik ve dijital materyaller ile dokümanlar üzerindeki kriminal incelemede, 2'si kadın 3 teröristin, 17 şehidimizin katilleri olduğu belirlendi. Böylece 'Dadaşlar' şehitlerin intikamını almış oldu.

19.08.2015: Şirvan-Pervari karayolunda askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla yapılan bombalı saldırı jandarma uzman çavuşlar Hakan Aktürk, Ferdi Gerekli, Barış Akın ile jandarma erler Mehmet Halil Barkın, Recep Beycur, Ömer Erüstün, Bahadır Aydın ve Emre Kaan Arlı'nı şehit etti.

30. 03. 2018: Siirt Eruh'ta düzenlenen saldırıda, 6 güvenlik korucusunun şehit edildi, 3 korucu ve 4 askerin yaralandı.

19.06.2018: Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü mevkiinde askerlerin geçişi sırasında yola EYP tuzaklayarak uzman çavuş Bahattin Baştan (28)in şehit edilmesi.

03.07.2019: Siirt Eruh'taki operasyon sırasında, Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran (25) şehit edildi.

03.05.2020: Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü kırsalında bulunan Hık Tepe bölgesinde önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş (23) şehit edildi.

ÖRGÜT ELEBAŞLARI ÇARESIZ: HER YERDE OPERASYON VAR

PKK elebaşıları Murat Karayılan ve Duran Kalkan, Türk istihbaratı, İHA ve SİHA'lar ile TSK'nın örgüte verdiği zarar karşısında çaresiz. Karayılan, örgüte yakın bir internet sitesine verdiği röportajda "Şu an her yerde operasyon var. Haftanin semalarında sürekli 10 keşif uçağı dolaşıyor. Yoğun bir teknik kullanılıyor" dedi. Kalkan da "Biz neden bunu yapamıyoruz, aklımız mı az, cesaretimiz mi yok?" sözleriyle örgütün çaresizliğini ortaya koydu.