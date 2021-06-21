Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı Peşmerge'ye teslim oldu

IKBY Güvenlik Konseyi, sözde üst düzey bir PKK’lı teröristin Peşmerge Güçleri’ne teslim olduğunu açıkladı.

Özgür Jiyanda kod adlı PKK'lı terörist İnan Çelik, 9 Haziran’da terör örgütü PKK’dan koptuğunu belirterek önemli itiraflarda bulundu.

5 peşmergenın hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili açıklamalarda bulunan terörist İnan Çelik, PKK’nın Duhok'un Amedi ilçesinde bir yıldır hazırlık yaptığını belirterek, “Peşmerge Güçleri’nin Amedi’ye gelişi nedeniyle bir yıldır hazırlık yapılıyordu. Her tarafa mayınlar döşendi, ağır suikast silahları temin edildi. Saldırının hazırlığı daha öncesinden yapıldı. Saldırıda kullanılan roket 2020 yılının ilkbaharında Rojava’dan getirildi. Saldırı esnasında kimler vardı bilmiyorum ama bu saldırının sorumluluğu Harun Dersim ve Özgür Rojava’daydı. Silah onlar tarafından kullanılıyordu" dedi.

"Terör örgütü PKK, 15-16 yaşındaki çocukları çatışmalara gönderiyor"

Sözde üst düzey PKK'lı teröristlere seslenen terörist İnan Çelik, yıllardır insanların katledilmesinin ve silahı nasıl tutacağını bilmeyen çocukların cephelerde ölüme gönderilmesinin son bulması çağrısında bulundu.

"Bölgedeki gerilimin suçlusu PKK'dır" diyen ve terör örgütü PKK içindeki gençlere seslenen terörist İnan Çelik, “PKK sizi kandırıyor, PKK öyle değil, PKK’yı yönetenler kendi çıkarları için sizi kandırıyor. Şimdi de cephelerde savaşanlar 15-16 yaşlarında, girmiş olduğunuz bu yoldan çıkın. Geri dönün. Yıllarca bizi kandırıp, 'Peşmerge güçleri sizleri Türklere teslim ediyor, işkence ediyor' şeklindeki iddialar doğru değil. Buraya geldiğimden beri büyük bir hürmet görüyorum. Tüm Peşmerge güçlerine teşekkür ediyorum” dedi.