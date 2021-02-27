Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de varlık gösterdikleri belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 31'e yükseldi.