Terör örgütü PKK propagandası yapan 3 sanığa hapis cezası

Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar B.K, M.A, S.Ç, B.P, ve S.Ö ile avukatları hazır bulundu. Sanık B.K. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürdü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık B.K, kendisini şöyle savundu:

"Benim hiçbir terör örgütüyle bağlantım yok. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim."

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası aldılar

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak B.K, M.A. ve S.Ç'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan B.K, M.A. ve S.Ç'yi 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların da "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmetti.