Terör örgütü PKK en güvendiği bölgede vuruldu!

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına, Pençe Kartal- 2 Harekatı ile büyük darbe vuruldu. TSK'nın, Türkiye'nin yer aldığı kuzeyden değil güneyden gerçekleştirdiği operasyonu Akşam Gazetesi'ne değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Bu operasyon TSK'nın istediği zamanda Sincar'a da Kandil'e de operasyon yapabileceğinin ispatıdır" dedi.

Ağar şunları kaydetti: "TSK'nın operasyonu, terör örgütünün kendisini en güvende hissettiği yerde gerçekleşti. PKK, ummadığı bir şekilde baskın yedi. Yaklaşık 500 kişilik terörist grubun bulunduğu yere yapılan operasyon, kara-hava ve özel kuvvetler tarafından gerçekleştirildi. Alana, yerel güçler bile şu ana kadar giremedi."

SIĞINAKLARINI BAŞLARINA YIKTIK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov Kars'ta 'Kış-2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Pençe Kartal-2 operasyonuyla ilgili bilgi veren Akar, "Sığınaklarını başlarına yıktık.Pençe 2 harekatını müttefiklerimizle koordine etmiş bulunuyoruz. Irak'ın kuzeyinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz sürecek" dedi.