Terör örgütü PKK adına bildiri dağıtan 2 zanlı tutuklandı

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 3 Mart'ta Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın üst katından terör örgütü PKK adına tehdit mesajlarının yazılı olduğu bildirileri atanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, broşürleri attığı belirlenen M.E.A ile B.K, ekiplerce gözaltına alındı.

Evlerinde fotoğraflar ve videolar bulundu

Zanlıların evlerinde yapılan aramada dijital materyaller, söz konusu bildiriler, sözde terör örgütü liderlerinin de bulunduğu fotoğraf ve videolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan B.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli çıktığı öğrenildi.