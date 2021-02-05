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Terör örgütlerine operasyonlar aralıksız sürüyor

Bitlis ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak ve yardım yataklık yapmak" suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bitlis ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 2 şarjör ve 20 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 fişek, 9 akıllı cep telefonu, 10 sim kart, flaş bellek, 2 hafıza kartı, el kamerası ve kamera kaseti ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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